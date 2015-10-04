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    Мини-футбол. «Газпром» выдает стопроцентный результат

    Российский мини-футбольный клуб «Газпром-ЮГРА» и в третьем своем матче Основного раунда Кубка УЕФА одержал победу. В заключительный день были обыграны хозяева из АПОЭЛ – 10:3.

    Основной раунд, группа 1
    4 октября, Никосия, Кипр. Tassos Papadopoulos Eleftheria Arena
    «Газпром-ЮГРА» (Югорск, Россия) – АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – 10:3 (3:2)
    Судьи:     Марк Биркетт (Англия), Ибрахим Эль Джилали (Нидерланды), Моше Бохбот (Израиль)
    «Газпром-ЮГРА»: Купатадзе, Слемзин, Шевченко – Эдер Лима, Робиньо, Катата, Давыдов, Лысков, Марсенио, Чишкала, Ниязов, Сигнев.
    АПОЭЛ: Еврипидоу, Киприану, Кониалис – Алексиу, Стилину, Иакову, Кулумбрис, Ианнову, Вийера, Фейтоза, Родолфо
    Голы: 1:0 – Эдер Лима, 2. 1:1 – Стилину, 10. 2:1 – Эдер Лима, 10. 2:2 – Родолфо, 13. 3:2 – Чишкала, 16. 4:2 – Фейтоза, 21 (в свои ворота). 5:2 – Давыдов, 22. 6:2 – Эдер Лима, 28. 7:2 – Сигнев, 33. 8:2 – Марсенио, 33. 9:2 – Робиньо, 34. 10:2 – Сигнев, 34. 10:3 – Кулумбрис, 39.

    Помимо российского клуба право сыграть в Элитном раунде получили следующие команды: «Кремлен-Бисетр» (Франция), «Бенфика» (Португалия), «Добовец» (Словения), «Пескара» (Италия), «Локомотив» (Украина), «Слов-Матик» (Словакия), «Железарец» (Македония), ЭРА-ПАК (Чехия), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Лидсельмаш» (Белоруссия), Дьер (Венгрия).

    Напомним, что к двенадцати клубам Основного раунда присоединяются четыре клуба, которые начнут борьбу позже других – сразу с Элитного раунда. Это прошлогодний обладатель Кубка УЕФА казахстанский «Кайрат», чемпионы своих стран испанский «Интер Мовистар» и сербский «Экономац», а также вторая команда Чемпионата Казахстана прошлого сезона «Тулпар». Формат проведения Элитного раунда ничем не отличается от предыдущих – снова команды будут разделены на четыре группы. На поле одной из команд каждой группы будут проводиться четыре мини-турнира, по итогам которых определятся четыре команды, которые займут первые места в своих группах и выйдут в «Финал Четырех».

    Жеребьeвка Элитного раунда намечена на 14 октября!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 23:42
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