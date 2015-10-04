Моуринью: «Арбитры боятся принимать решения в пользу «Челси»

Наставник «Челси» Жозе Моуринью продолжает искать причины неудачного старта команды в чемпионате Англии.

«Думаю, вы меня хорошо знаете, я в таких ситуациях от ответственности не убегаю. Во-первых, должен отметить, что в столь ответственной ситуации нужно не бояться быть честным.

Арбитры боятся принимать решения в пользу «Челси». При счете 1:1 не был назначен чистый пенальти в ворота соперника. Если FA хочет наказать меня, пусть. Но других тренеров они не наказывают. Наши футболисты и болельщики заслуживают лучшего.

Нам не дают чистые пенальти. Даже в матче Лиги чемпионов, в котором мы проиграли 1:2, нам не дали чистый пенальти на последней минуте.

Пенальти в такой игре был очень важен для моей команды, потому что на данный момент она начинает сыпаться после первого неудачного момента. Этот пенальти был очень важен, после этого моя команда еще больше потеряла уверенность», — посетовал Моуринью.