Реднапп: «Моуринью принимает решения, засунув голову в стиральную машину»

Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп подверг критике главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.
«Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с «Манчестер Сити». Сегодня он поменял Матича.
«Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с «Манчестер Сити». Сегодня он поменял Матича.
Мне кажется, Моуринью теряет своих игроков. Ему нужно привести команду в чувство», — сказал Реднапп.