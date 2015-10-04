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    • Реднапп: «Моуринью принимает решения, засунув голову в стиральную машину»

    Реднапп: «Моуринью принимает решения, засунув голову в стиральную машину»

    Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп подверг критике главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.

    «Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с «Манчестер Сити». Сегодня он поменял Матича.
    Мне кажется, Моуринью теряет своих игроков. Ему нужно привести команду в чувство», — сказал Реднапп.

    Источник: Skysports

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    04.10.2015 11:05
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    Комментарии (3)
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    Лыков
    1443947917
    Игроки бастуют
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    Витус Беринг
    1443955121
    Сливают его стопудово !
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    ologreds
    1694997052
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