Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Семшов: «Опытные игроки должны помочь «Динамо»

    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов накануне матча 11-го тура РФПЛ между «Динамо» и ЦСКА вспомнил о шестилетней беспроигрышной серии бело-голубых в матче с принипиальным соперником и предсказал победу «Динамо».
    «Кроме фразы «Мы – неудобная для ЦСКА команда», особых объяснений этой серии у меня нет. Не могу сказать, что играли, когда им не надо было ничего, а нам все. Вроде всегда всем нужны очки. Но мне лично всегда было интересно с ЦСКА играть – народу много на трибунах, команды хорошие.
    У ЦСКА стабильная команда. И если брать состав середины прошлой десятилетки, то с того момента в команде еще остались ребята. А что касается футбола, то у Валерия Газзаева он был более силовой, у Леонида Слуцкого – более комбинационный. У Газзаева больше мощных футболистов.
    Конечно, «Динамо» сейчас тяжело – в сезон вошли, распродавая игроков. Пока задор есть у молодых, это хорошо. Но нагрузка все равно в основном ложится на опытных футболистов, они должны помочь.
    Я воспитанник цээсковский, но в «Динамо» провел больше времени, и хочу просто поддержать бело-голубых. 2:1 в их пользу. Кто-то из форвардов – Кокорин или Погребняк – забьет», – считает Семшов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2015 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    valeh172
    1443939899
    Удачи Динамо
    Ответить
    астраханец
    1443944921
    Посмотрим. игра рассудит))
    Ответить
    Аslidin
    1443945138
    Удачи армейцам.
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443946564
    Дерби... Обязательно посмотрю.
    Ответить
    kara-mba
    1443948106
    Опытные игроки должны помочь «Динамо»... не крупно проиграть!
    Ответить
    ologreds
    1694997052
    numo444336
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+