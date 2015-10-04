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    • Нигматуллин: «Дайте Аленичеву поработать – и все будет хорошо!»

    Нигматуллин: «Дайте Аленичеву поработать – и все будет хорошо!»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак« под руководством Дмитрия Аленичева движется в правильном направлении.

    – Нынешний «Спартак» вам нравится больше, чем прошлогодний? Или большой разницы не видите?

    – Вижу. Нынешний мне нравится больше.

    – Чем же?

    – Хотя бы тем, что работают сейчас истинные спартаковцы. Знающие, что такое «спартаковский дух». Как могут, стараются его привить нынешнему поколению. Понятно, что сразу бороться за первое место сложно. Идут в тройке – это же здорово!

    – Есть, стало быть, ощущение, что идут правильной дорогой?

    – Конечно. Они же не снизу третьи. Пусть нет пока тех феерических атак, которые были при Романцеве в лучшие годы, – но поступательное движение я вижу. Надеюсь, что это только начало. Дайте Диме поработать – и все будет хорошо!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2015 06:54
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    Комментарии (4)
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    KoLyaNN
    1443951934
    Согласен с Русланом.
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    azar800
    1443953513
    Абсолютно с ним согласен
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    Алекc
    1443973494
    Время покажет, но я доверяю Дмитрию Анатольевичу, хотя бы потому что ему не всё равно на команду.
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    ologreds
    1694997053
    numo444324
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