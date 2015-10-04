Нигматуллин: «Дайте Аленичеву поработать – и все будет хорошо!»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак« под руководством Дмитрия Аленичева движется в правильном направлении.

– Нынешний «Спартак» вам нравится больше, чем прошлогодний? Или большой разницы не видите?

– Вижу. Нынешний мне нравится больше.

– Чем же?

– Хотя бы тем, что работают сейчас истинные спартаковцы. Знающие, что такое «спартаковский дух». Как могут, стараются его привить нынешнему поколению. Понятно, что сразу бороться за первое место сложно. Идут в тройке – это же здорово!

– Есть, стало быть, ощущение, что идут правильной дорогой?

– Конечно. Они же не снизу третьи. Пусть нет пока тех феерических атак, которые были при Романцеве в лучшие годы, – но поступательное движение я вижу. Надеюсь, что это только начало. Дайте Диме поработать – и все будет хорошо!