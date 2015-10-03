Воронин: «ЦСКА – бесспорный фаворит матча с «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин считает ЦСКА безусловным фаворитом матча 11-го тура РФПЛ против бело-голубых. При этом он отметил, что динамовцам может помочь запредельная мотивация.

– Помните, сколько раз при вас «Динамо» проиграло ЦСКА?

– Ни разу (смеется). Мне всегда очень нравилось играть против армейцев. Матчи получались результативными, яркими. Особняком стоит встреча, когда мы их разгромили – 4:0.

– В чем причины удачной динамовской серии?

– Сложно сказать. Просто здорово настраивались на эти дерби. Очень хотелось продлить серию. Все читали в газетах о том, что Слуцкий не может победить «Динамо». Это придавало нам дополнительный стимул.

– Видимо, в ближайшем дерби Слуцкий снимет «проклятие» «Динамо»?

– Об этом можно будет говорить только после финального свистка. Конечно, ЦСКА – бесспорный фаворит. Армейцы набрали крейсерский ход, хоть и играют в очень плотном графике. Думбия и Муса производят сильное впечатление. И все-таки мотивацию и настрой бело-голубых никто не отменял.