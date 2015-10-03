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    • Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»

    Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»

    Кирилл Логинов, агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина, прокомментировал высказывание генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.

    – Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у «Зенита» пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.

    Действующий контракт Кокорина с «Динамо» истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?

    — Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб «Динамо» (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.

    — Может, раскроете секрет, есть ли предложения?

    — Ну, я же сказал: «Не комментирую». Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с «Динамо», за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб «Динамо». Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2015 08:57
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    Комментарии (7)
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    Garrincha58
    1443856010
    СМЕЯТЬСЯ ПРАВО НЕ ГРЕШНО вЕЛИКИЙ кОКОРИН В вЕЛИЧАЙШЕМ КЛУБЕ
    Ответить
    aviator117
    1443861372
    Не пойму поведение Орлова и тех кто по сторонам ...
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    taben
    1443862897
    Великая у него только зарплата.
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    AntonioZsp
    1443864806
    ничего Динамо не выйграет
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    Manilov
    1443867377
    Кокорину жизни не хватит на это желание.
    Ответить
    LINED
    1443892947
    Понятно, что в Динамо хочет выиграть, т.к другой клуб просто не возьмёт его.
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    ologreds
    1694997058
    numo444232
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