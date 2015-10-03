Реднапп: «В 19 лет только Месси был сильнее Марсьяля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

«Я 90 минут наблюдал за игрой Антони в матче Лиги чемпионов и скажу, что единственным, кто в свои 19 лет действовал лучше, был Лионель Месси.

Я играл против Уэйна Руни, когда тот лишь дебютировал, но этот парень действует намного лучше. Он знает, когда сделать пас или прострел. У него хороший дриблинг и удар. Каждое его действие имеет смысл. Мне нравится наблюдать за ним. Марсьяль — будущая суперзвезда», – сказал Реднапп.