«Мордовия» – «Спартак». Онлайн-трансляция

«Мордовия» медленно, но верно идет ко дну турнирной таблицы. Три поражения подряд отбросили команду в «зону переходных матчей», а в графе «победы» у саранцев значится унылая единица. На бумаге игра со «Спартаком» ничего хорошего для хозяев не предвещает, однако не будем забывать, что именно «Мордовия» сумела забить четыре гола а ворота ЦСКА, чего не удавалось никому в чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Спартак». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!