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    «Мордовия» – «Спартак». Онлайн-трансляция

    «Мордовия» медленно, но верно идет ко дну турнирной таблицы. Три поражения подряд отбросили команду в «зону переходных матчей», а в графе «победы» у саранцев значится унылая единица. На бумаге игра со «Спартаком» ничего хорошего для хозяев не предвещает, однако не будем забывать, что именно «Мордовия» сумела забить четыре гола а ворота ЦСКА, чего не удавалось никому в чемпионате.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Спартак». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 13:52
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    Комментарии (6)
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    alex-76
    1443871382
    Удачи сегодня Мордовии
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    Сармат Ростов
    1443877721
    Игра равных команд. Середнячков. Мордоване пытаются, Спартаки отбиваются ..
    Ответить
    Любер
    1443878542
    Нас с победой, но судья продажная...
    Ответить
    ologreds
    1694997058
    numo444222
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