Бубнов: «Динамо» и ЦСКА будут играть на победу»

Эксперт Александр Бубнов ожидает от матча 11-го тура РФПЛ «Динамо« – ЦСКА захватывающего, атакующего футбола.

«Скучным матч «Динамо» — ЦСКА точно не получится, все-таки это дерби. Обе команды будут играть на победу.

Кобелев сейчас создает команду на перспективу. Но дадут ли ему закончить эту работу? Он уже не в первый раз работает как антикризисный тренер. Но бороться за еврокубки в этом году динамовцы наверняка не будут, а вот набирать очки в чемпионате России им просто необходимо.

При этом «Динамо» сейчас свежее, чем ЦСКА. У него неплохая группа атаки, которая может забить армейцам, но есть проблемы в обороне. У красно-синих же группа атаки мощнее. Правда, и пропускает ЦСКА в последнее время немало.

Длительная удачная серия «Динамо», которое в последние годы обыгрывало ЦСКА, — скорее, психология и стечение обстоятельств. Я обычно не обращаю внимания на статистику. Настрой у футболистов и той, и другой команды в предстоящем дерби будет максимальный — это совершенно особенный матч», – сказал Бубнов.