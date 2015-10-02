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    • Карнейро: «Со мной даже не говорили об инциденте с Моуринью»

    Карнейро: «Со мной даже не говорили об инциденте с Моуринью»

    Бывший врач «Челси» Ева Карнейро заявила, что представители Футбольной ассоциации Англии, расследовавшие инцидент с оскорблениями в ее адрес со стороны Жозе Моуринью, даже не общались с ней на эту тему.

    «Можно ли проводить расследование и не задействовать при этом тех, кто принимал непосредственное участие в произошедшем? Со мной ни разу не говорили. Похожий случай был уже в прошлом сезоне с болельщиками «Вест Хэма», и тогда FA также вынесла решение самостоятельно. Подобные инциденты, как и отсутствие поддержки со стороны футбольных властей, усложняют и без того сложное положение женщин в футболе», – негодует Карнейро.

    Источник: Eurofootball

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    02.10.2015 21:04
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    Комментарии (2)
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    Оззи
    1443813636
    Уже задрали со своей карнейро...Ну уволили и уволили...А то прямо трагедию сделали Врачей
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    ologreds
    1694997060
    numo444192
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