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    Наумов: «Страшно за «Локомотив»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала РЖД избавиться от непрофильных активов. К числу таковых относится и «Локомотив».

    «Вы знаете, что РЖД много раз судились с налоговой инспекцией? Когда с клубом заключался спонсорский контракт, деньги платились, как за рекламу. Но налоговая выдвигала претензии к РЖД: не может реклама столько стоить. Фактически все сделано наоборот. В экономике сначала рассчитывается выгода от рекламы, затем суммы, которые надо потратить. Здесь же целью было вложить в клуб 5,5 миллиардов и подогнать их под рекламу», – рассказывает Наумов.

    По словам Наумова, ситуацию усугубляют и требования со стороны УЕФА.

    «А в двери уже стучит УЕФА со своими лекалами. И говорит: ребята, эта услуга столько не стоит. У нее просто другая цена. Но УЕФА мягко относится к этому делу. Дали клубу срок на исправление. Но потом обязательно придут».

    В связи с этим бывший президент «Локомотива» тревожится за дальнейшую судьбу клуба.

    «Страшно за клуб. Вполне может повторить судьбу «Торпедо».

    Московское «Торпедо», напомним, имеет серьезные финансовые проблемы.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2015 20:17
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    Комментарии (4)
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    kanav67
    1443809618
    За Локо страшно, говорите? А за пассажиров РЖД не страшно? За последние 5 лет цены на билеты выросли в 5-6 раз. Даже по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. Практически никуда невозможно съездить. Из Твери электричка в Москву в позапрошлом году стоила 250 рублей, а сейчас 400. РЖД монополист и на Локо ничего не жалеет. А нам обидно. Пусть Локо , как и Зенит, купит какой либо олигарх ( Авен, Миллер, Усманов , Керимов, Дерипаска) и вкладывает туда свои, а не гос. деньги.
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