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    • Роналду: «Я мерзко вел себя с журналистами, но такой уж я есть»

    Роналду: «Я мерзко вел себя с журналистами, но такой уж я есть»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру клуба и дал свои комментарии на церемонии вручения награды.

    «Я очень счастлив и благодарю своих одноклубников, потому что без них это никогда не стало бы возможным. Спасибо всем моим тренерам – Пеллегрини, Моуринью, Анчелотти, Бенитесу, а также техническому персоналу и врачам. Все они всегда мне помогали».

    Также футболист извинился перед представителями СМИ за свою манеру общения.

    «Также мне хотелось бы поблагодарить СМИ, поскольку ранее я немного мерзко вел себя по отношению к ним, но такой уж я есть. Благодарю всех друзей, маму, Жорже Мендеша и президента, который организовал это мероприятие. Хала Мадрид!».

    Напомним, что голы Роналду в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (0:2) вывели португальца на первое место в списке бомбардиров «Реала».

    Источник: Goal.com

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    02.10.2015 19:06
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    Комментарии (3)
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    Mr Trueman
    1443804354
    Какой "такой"? Мерзкий?
    Ответить
    Hiddink95
    1443861422
    Ох, и выдумщики редакторы бомбардира) Под себя перевод сделали, что народ спровоцировать)
    Ответить
    ologreds
    1694997060
    numo444183
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