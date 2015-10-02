Галицкий: «В неудачных результатах виноват весь менеджмент клуба»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий отметил не самую выразительную игру своей команды, но не стал обвинять в этом только тренера, назвав того настоящим профессионалом.

«Сейчас мы играем плохо, но тренер не может же все время побеждать. В жизни есть разные периоды, и хорошие, и плохие. Что касается доверия к тренеру, то это странная фраза. У нас профессиональный тренер, который выполняет свою работу. И в неудачных результатах виноват не только он, виноваты мы все, менеджмент клуба», – сказал Галицкий.

Отметим, что по итогам 10 туров «Краснодар» располагается на девятом место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.