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    • Мутко: «Езжу по стране и делаю предложения о сотрудничестве»

    Мутко: «Езжу по стране и делаю предложения о сотрудничестве»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, как идут поиски новых спонсоров РФС.

    «Я не только «Газпрому», но и другим компаниям делаю предложения о сотрудничестве, езжу по стране. Пока все рассматривают, никто же не обязан РФС. Сейчас октябрь, у всех бюджетный год заканчивается. У кого-то, что ли, свободные деньги остались, которые он достанет из кармана? У нормальной приличной компании годовой бюджет расписан, поэтому сейчас можно говорить только о следующем годе», – сказал Мутко.

    Напомним, что в сентябре РФС подписал спонсорский контракт с «Норильским никелем».

    Источник: ТАСС

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    02.10.2015 13:20
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    Комментарии (4)
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    Serjoga
    1443782628
    А что в замен можешь им предложить?
    Ответить
    sir_Alex
    1443783043
    Мутко: «Езжу по стране и собираю бабосы"
    Ответить
    Kollljan
    1443793306
    А если никто не подаст, тогда что?
    Ответить
    ologreds
    1694997064
    numo444150
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