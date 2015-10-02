Мутко: «Езжу по стране и делаю предложения о сотрудничестве»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, как идут поиски новых спонсоров РФС.

«Я не только «Газпрому», но и другим компаниям делаю предложения о сотрудничестве, езжу по стране. Пока все рассматривают, никто же не обязан РФС. Сейчас октябрь, у всех бюджетный год заканчивается. У кого-то, что ли, свободные деньги остались, которые он достанет из кармана? У нормальной приличной компании годовой бюджет расписан, поэтому сейчас можно говорить только о следующем годе», – сказал Мутко.

Напомним, что в сентябре РФС подписал спонсорский контракт с «Норильским никелем».