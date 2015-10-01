В Англии футболист-любитель сядет в тюрьму за то, что сломал ногу сопернику во время матча

Английский футболист-любитель Натаниэль Керр проведет следующий год в тюрьме за то, что сломал ногу сопернику в матче Воскресной лиги.

Инцидент произошел в августе 2014 года – на второй минуте игры 27-летний Керр прыгнул в ноги Стюарту Парсонсу, у которого в результате нарушения правил был диагностирован двойной перелом ноги.

Выступавший в суде в качестве свидетеля по этому делу рефери матча заявил, что раньше «никогда не видел такой агрессии на поле».

Добавим, что Керр начал футбольную карьеру в клубе «Кру Александра», а также защищал цвета «Ротерхэма».