Колосков: «Нам по силам иметь три клуба в Лиге чемпионов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своем видении перспектив России в таблице коэффициентов УЕФА. По его мнению, Россия должна в ближайшее время обойти Францию и Португалию.

«Португальские и французские клубы не становятся сильнее в последние годы. А у нас, напротив, намечается определенный прогресс. И ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив» подтянулся. Все мы надеемся, что и «Спартак» подтянется, и «Краснодар» начнет играть в хороший футбол», – говорит Колосков.

Почетный президент РФС считает, что российскому футболу по силам увеличить свое представительство в Лиге чемпионов.

«Есть позитивные изменения к лучшему, а во Франции и Португалии это не наблюдается. Поэтому есть объективные предпосылки, чтобы посоперничать с ними и побороться за выход трех клубов в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это по силам российскому футболу».

Для того, чтобы выставлять в Лигу чемпионов три команды, страна должна располагаться как минимум на шестом месте в рейтинге коэффициентов УЕФА. Россия сейчас находится на седьмой строчке и имеет 43,682 балла. Шестое место занимает Португалия (45,582), пятое – Франция (45,749).