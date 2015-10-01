Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Колосков: «Нам по силам иметь три клуба в Лиге чемпионов»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своем видении перспектив России в таблице коэффициентов УЕФА. По его мнению, Россия должна в ближайшее время обойти Францию и Португалию.

    «Португальские и французские клубы не становятся сильнее в последние годы. А у нас, напротив, намечается определенный прогресс. И ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив» подтянулся. Все мы надеемся, что и «Спартак» подтянется, и «Краснодар» начнет играть в хороший футбол», – говорит Колосков.

    Почетный президент РФС считает, что российскому футболу по силам увеличить свое представительство в Лиге чемпионов.

    «Есть позитивные изменения к лучшему, а во Франции и Португалии это не наблюдается. Поэтому есть объективные предпосылки, чтобы посоперничать с ними и побороться за выход трех клубов в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это по силам российскому футболу».

    Для того, чтобы выставлять в Лигу чемпионов три команды, страна должна располагаться как минимум на шестом месте в рейтинге коэффициентов УЕФА. Россия сейчас находится на седьмой строчке и имеет 43,682 балла. Шестое место занимает Португалия (45,582), пятое – Франция (45,749).

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997067
    numo444085
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+