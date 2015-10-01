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    Неймар: «Обладатель «Золотого мяча» уже известен»

    Нападающий «Барселоны» Неймар не видит интриги в борьбе за «Золотой мяч», который будет вручен в январе 2016 года.

    «Золотой мяч» уже взят. Лучший игрок мира этого года уже известен. Месси заслуживает этот приз за все, что он сделал. Посмотрим, удастся ли мне пробиться в тройку номинантов», – говорит Неймар.

    Бразилец считает Месси кумиром и рассчитывает со временем также стать лучшим.

    «Надеюсь, что буду совершенствоваться рядом с Месси и однажды сам стану лучшим. Месси – кумир как на поле, так и вне его. Надеюсь многому научиться у него и когда-нибудь получить «Золотой мяч».

    Источник: Football Espana

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    01.10.2015 20:17
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    Комментарии (3)
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    _____MAKC_____
    1443735010
    Согласен на все сто!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
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    Абу Зейд Небесный
    1443782135
    Мда, жаль, что в великом клубе завелись гомосяо..
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    ologreds
    1694997068
    numo444084
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