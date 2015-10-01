Несколько футболистов женской сборной Ирана оказались мужчинами

Восемь футболистов женской сборной Ирана являются мужчинами. Об этом рассказал официальный представитель футбольной лиги Ирана Модтаби Шарифи.

«Восемь игроков из женской сборной являются мужчинами, ожидающими операций по смене пола», – говорит Шарифи.

Функционер также сказал, что некоторые из них ранее выступали в мужском футболе.

Такого рода случаи уже имели место в Иране, где операции по смене пола разрешены с 1979 года. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2014 годах. В последнем случае мужчинами оказались четверо футболистов женской сборной.

В связи с этим футбольные власти Ирана намерены проверить пол всех футболисток женской сборной, а также ведущих игроков чемпионата страны.