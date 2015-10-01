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    • Несколько футболистов женской сборной Ирана оказались мужчинами

    Несколько футболистов женской сборной Ирана оказались мужчинами

    Восемь футболистов женской сборной Ирана являются мужчинами. Об этом рассказал официальный представитель футбольной лиги Ирана Модтаби Шарифи.

    «Восемь игроков из женской сборной являются мужчинами, ожидающими операций по смене пола», – говорит Шарифи.

    Функционер также сказал, что некоторые из них ранее выступали в мужском футболе.

    Такого рода случаи уже имели место в Иране, где операции по смене пола разрешены с 1979 года. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2014 годах. В последнем случае мужчинами оказались четверо футболистов женской сборной.

    В связи с этим футбольные власти Ирана намерены проверить пол всех футболисток женской сборной, а также ведущих игроков чемпионата страны.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 19:55
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    Комментарии (7)
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    sерж
    1443718890
    мнда,куда катиться мир
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    джон базелон
    1443721807
    Чего чего??
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    sir_Alex
    1443726926
    Чудо чудное. Вроде мусульманская страна - и на тебе!
    Ответить
    Kollljan
    1443727083
    Это они что, - гомосеки что ли?
    Ответить
    EVM
    1443729685
    Это не честно! Мужчины сильнее и выносливее женщин, и на тебе.. ! Мало ли что там у них переделают, все равно они, в плане физики, останутся мужиками. А вообще, конечно, бред полный!
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    woolf7795
    1443732680
    Субханалллах!!! Если это правда... даже стыдно стало. Они же мусульмане (хоть и шаиты). Их надо тупо по шариату забить камнями. Ублюдки, пусть горят в аду.
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    ologreds
    1694997067
    numo444082
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