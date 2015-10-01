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    «Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему

    В прошлом году румынский «Оцелул» отмечал 50-летие клуба, и в честь этого события было решено изменить эмблему. Новый вариант оказался похож своими очертаниями на эмблему «Барселоны», что вызвало недовольство каталонцев.

    «Барселона» официально уведомила «Оцелул» о своих претензиях и пригрозила вчинить судебный иск. В результате румынский клуб пошел на уступки. Об этом сообщил спортивный директор «Оцелула» Кристиан Мунтяну.

    «Барселона» права. Логотипы имеют идентичные очертания. Это ошибка, копипаст, так что мы изменим эмблему. Я в любом случае хотел ее поменять, поскольку наши болельщики недовольны новым логотипом. Клуб вернется к старому, с которым команда выигрывала первенство Румынии и выступала в Лиге чемпионов», – рассказал Мунтяну.

    Источник: Daily Mail

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    01.10.2015 19:43
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    Комментарии (2)
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    sherzod_jon
    1443762765
    Interesno. U nashego Bunyodkora iz Uzbekistana toje takaya je emblema.
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    ologreds
    1694997068
    numo444081
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