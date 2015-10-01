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    Митрофанов: «Цель «Зенита» – выиграть Лигу чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях и задачах клуба в Лиге чемпионов.

    «Мы неоднократно говорили, что наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Это мечта. Наверное, когда мы ее выиграем, то захотим выиграть ее еще раз. Когда команда участвует в турнире и не ставит перед собой цель выиграть его, то она участвует в нем зря. Объективно говоря, сделать это очень тяжело. Даже грандам это не каждый год удается. Мы хотим добиться регулярного попадания в четвертьфинал турнира. Но если брать поступательное движение, выход из группы – часть задачи», – заявил Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 17:50
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    Комментарии (35)
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    Asbjorn
    1443723489
    Цельтесь скромнее
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    Не фан.
    1443726627
    В начале 80-х в Питере бытовал анекдот: "Приходит чел в книжный магазин и спрашивает продавщицу : У вас есть книга "Зенит-чемпион"? Продавщица отвечает: Отдел фантастики на втором этаже!" Все смеялись. До 1984 года. Митрофанушка, конечно, ещё тот спец футбольный... И Лигу Зениту ещё года три-четыре не выиграть, но потом, когда возьмут тренера-адеквата и уберут некоторых игроков... Может быть.
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    Вомбат
    1443726921
    Я давно уже обращаюсь к Миллеру: Да избавьтесь же вы, наконец, АБ, от этих двух клоунов. Митрофанов, мало того, что некомпетентен, еще и дурь употребляет (от обычного алкоголя такого не наговоришь).
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    HardPony
    1443729509
    лол удачи
    Ответить
    cpartak60
    1443732704
    свежо предание!
    Ответить
    расулик
    1444072908
    если только на поле будет 10 халков и буффон
    Ответить
    salford
    1445187984
    земляк его три года назад кричал на всех углах, что чемпионами мира станем в 2018. и где он теперь? прожектеры, одно слово. или фантазеры.
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    neveldomha
    1445243800
    А чё и пошутить нельзя?
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    Roman1988
    1445272005
    С такой ценой на нефть, они и чемпионат России не выиграют...
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    ologreds
    1694997067
    numo444070
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