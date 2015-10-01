Митрофанов: «Цель «Зенита» – выиграть Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях и задачах клуба в Лиге чемпионов.

«Мы неоднократно говорили, что наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Это мечта. Наверное, когда мы ее выиграем, то захотим выиграть ее еще раз. Когда команда участвует в турнире и не ставит перед собой цель выиграть его, то она участвует в нем зря. Объективно говоря, сделать это очень тяжело. Даже грандам это не каждый год удается. Мы хотим добиться регулярного попадания в четвертьфинал турнира. Но если брать поступательное движение, выход из группы – часть задачи», – заявил Митрофанов.