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    Дзюба выиграл апелляцию против «Спартака»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассчитывает, что московский «Спартак«, за который он выступал до перехода в «Зенит«, вернет ему деньги, удержанные из зарплаты за интервью пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга. Футболист подавал жалобу на действия «Спартака» в палату по разрешению споров РФС, которая не была удовлетворена. После этого он подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров РФС в комитет по статусу игроков РФС, которая в среду была удовлетворена – комитет по статусу игроков РФС признал, что «Спартак» незаконно лишил нападающего февральской зарплаты, обязав московский клуб выплатить футболисту образовавшуюся задолженность.

    «Рассчитываю, что деньги, которые были удержаны, мне вернут. Надеюсь, что у руководства «Спартака» хватит чести, чтобы это сделать.

    Комитет встал на мою сторону, очень приятно, что меня услышали. Справедливость восторжествовала. Спасибо моим юристам, что выиграли дело, – сказал Дзюба. – Мне (в «Спартаке») говорили, что я якобы подписывал какие-то бумаги, чего на самом деле не было. Говорили, что я нарушил какие-то этические нормы, которых на самом деле не существовало. В результате у меня удержали месячную зарплату, что было совершенно неправомерно. Так, как поступили со мной, поступать нельзя. Это некрасиво, непорядочно.

    Меня не интересуют судебные разбирательства и все, что с ними связано, я сконцентрирован на футболе – на выступлениях за клуб, за сборную, впереди много важных матчей. Но выиграть данное дело для меня было делом принципа, ведь со мной поступили несправедливо. Поэтому я шел до конца», – заявил форвард «Зенита».

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 09:32
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    Комментарии (16)
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    mgordeev
    1443688455
    По закону прав. По общечеловеческим понятиям - нет. Обиженный.
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    -Полбу Хуембей-
    1443688816
    Маладец Артём,наказал свинорылов.
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    Витус Беринг
    1443690094
    Артёмка над поросятником издевается, как хочет !!!
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    sir_Alex
    1443691263
    У Чубы нет никаких этических норм в принципе
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    slavutiq70
    1443692069
    Что столько разговоров о Дзюбе,и игрок вроде ниже среднего,
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    Diman67
    1443693868
    одним словом - СВИНЬИ
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    Inks
    1443697302
    Главное всегда - идти до конца! и уж если иметь спартак, то по полной
    Ответить
    PNZ1985
    1443804784
    шлюх питерск
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    mahan
    1443865644
    Ты бы лучше занялся футбольными делами, если бы не лимит на легионеров 1000% Дзюба был на скамейке запасных.
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    ologreds
    1694997071
    numo444025
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