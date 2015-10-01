Блан: «ПСЖ» показал отличную командную игру»

Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан отметил отличную командную игру своих подопечных в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера« (3:0).

«Не знаю, насколько нам сегодня повезло в матче, но «Шахтер» создал нам достаточно трудностей по ходу встречи. Я очень рад тому, что «ПСЖ» показал отличную командную игру. Нам удалось не пропустить. В обороне мы действовали весьма уверенно», – сказал Блан.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет против «Реала« в среду, 21 октября.