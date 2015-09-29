«Локомотив» может быть продан

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от РЖД продать московский «Локомотив» как непрофильный актив.

Такое требование от ФАС поступило во время встречи руководителей крупнейших государственных компаний с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На этой встрече обсуждались возможности повышения эффективности работы госкомпаний. ФАС хочет, чтобы РЖД разработали план по сокращению затрат.

Сообщается, что одним из требований ФАС был также план избавления от непрофильных активов, к которым относится и «Локомотив».