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«Локомотив» может быть продан

29 сентября 2015, 20:14
23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от РЖД продать московский «Локомотив» как непрофильный актив.

Такое требование от ФАС поступило во время встречи руководителей крупнейших государственных компаний с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На этой встрече обсуждались возможности повышения эффективности работы госкомпаний. ФАС хочет, чтобы РЖД разработали план по сокращению затрат.

Сообщается, что одним из требований ФАС был также план избавления от непрофильных активов, к которым относится и «Локомотив».

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (23)
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BANNIKOV1970
1443551727
зенит до кучи
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Russian_Klop
1443555275
Утка. Бомбардье уже не тот..
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Алекc
1443558354
Ну так же нельзя с топ клубами России обходиться
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Smekaev
1443559471
Это бред - тут антимонопольная служба никакого отношения не должна иметь - причем тут профильные и непрофильные активы - пусть своим делом занимаются, а не лезут в чужой бизнес. Мне кажется, это ФАС непрофильными делами заниматься стала - их не напрягает, что РЖД - это, по сути, монополист на Ж/Д перевозки, а вот Локомотив - это по их теме, блин!
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petlyra
1443570248
Лучше бы ФАС рассмотрела зарплаты руководителей РЖД. И опубликовала их.
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Каратель помойников
1443579591
таким макаром надо и бомжей от газрома отделить,или что,зинаида-профильнай актив?
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3емлянин
1443583020
Локо уходит в последний путь или в Депо ваще !!!
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Обдоб Хуембей
1443586437
Зинид,тоже непрофильный актив и должен быть распущен.
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Обдоб Хуембей
1443589375
Прекрасная новость,теперь зинид.
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Кузмич
1443601004
с одной стороны боязно, но с другой только за, а то в руководстве клуба привыкли к нескончаемому потоку бюджетных денег и нихрена не хотят работать для привлечения новых средств. Надо вообще все ФК в Премьер лиге отлучать от гос. средств и переводить в частные руки, чтобы они начали сами зарабатывать, но это надо делать постепенно и осторожно, чтобы ничего резко не рухнуло и не развалилось
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