Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая должна была выявить какие команды сыграют свои матчи на этой стадии дома.
Отметим, что "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" проведут поединки на своем поле. "Спартаку" придется отправиться в Краснодар, а московским "динамовцам" в Самару.
Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
"Зенит" — "Тосно"
"Кубань" — "Спартак"
"Крылья Советов" — "Динамо"
"Локомотив" — "Амкар"
"Краснодар" — "Анжи"
"Терек" — "Химки"
"ЦСКА" — "Урал"
"Уфа" — "СКА-Энергия"
Источник: РПЛ