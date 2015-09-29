Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая должна была выявить какие команды сыграют свои матчи на этой стадии дома.

Отметим, что "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" проведут поединки на своем поле. "Спартаку" придется отправиться в Краснодар, а московским "динамовцам" в Самару.

Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

"Зенит" — "Тосно"

"Кубань" — "Спартак"

"Крылья Советов" — "Динамо"

"Локомотив" — "Амкар"

"Краснодар" — "Анжи"

"Терек" — "Химки"

"ЦСКА" — "Урал"

"Уфа" — "СКА-Энергия"