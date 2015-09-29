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    • Антолич: «Бавария» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

    Антолич: «Бавария» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

    Полузащитник загребского «Динамо« Домагой Антолич пообещал доставить «Баварии« в матче Лиги чемпионов такие же неприятности, как это было в первом туре против «Арсенала«.

    «Бавария» – это главный претендент на победу в турнире. Конечно, она и фаворит завтрашнего поединка. Поэтому мы не ощущаем какое-либо давление. Нас ждет очень сложный матч.

    «Бавария» – это высококлассная команда, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Именно так мы сделали в матче с «Арсеналом», – сказал Антолич.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо» Зб состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 08:19
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    Комментарии (4)
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    Сармат Ростов
    1443514100
    Домагой Анатолич ставит на Баварию, а Домагой Степаныч - на Барсу :-)))
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    Дон_Карлеоне
    1443517913
    TheAnatolich [-KOPM] лойс кто шарит о чем я :)
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    Bayern_khemik
    1443527382
    вот я с тобой полносстью согласень и глоры барсы и реала тож в душе согласны с тобой Антолич!
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    ologreds
    1694997083
    numo443806
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