Антолич: «Бавария» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

Полузащитник загребского «Динамо« Домагой Антолич пообещал доставить «Баварии« в матче Лиги чемпионов такие же неприятности, как это было в первом туре против «Арсенала«.

«Бавария» – это главный претендент на победу в турнире. Конечно, она и фаворит завтрашнего поединка. Поэтому мы не ощущаем какое-либо давление. Нас ждет очень сложный матч.

«Бавария» – это высококлассная команда, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Именно так мы сделали в матче с «Арсеналом», – сказал Антолич.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо» Зб состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.