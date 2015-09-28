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    Виллаш-Боаш: «Охранники проявили неуважение»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал инцидент, произошедший после матча со «Спартаком» (2:2). Напомним, что охрана «Открытие Арены» отказалась пустить португальца в раздевалку «Зенита». Наставник считает это проявлением неуважения.

    «Там были охранники, которые хорошо проинформированы об этой ситуации. Для меня это вопрос неуважения. Но я понимаю всю подоплеку противостояния со «Спартаком», понятно, откуда охранники знали, что и как делать. Это, конечно, нонсенс, но я понимаю, что это урок, и из него нужно сделать выводы», – сказал по этому поводу Виллаш-Боаш.

    Также тренер прокомментировал заявление РФС о том, что охрана поступила по правилам.

    «По правилам тренер может зайти в раздевалку только после того, как подписан протокол матча. Любопытно, что все сейчас говорят о правилах, пытаются показать себя большими знатоками правил, как будто бы сами их всегда соблюдают».

    Источник: Р-Спорт

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    28.09.2015 23:13
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    Комментарии (20)
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    Asbjorn
    1443479186
    Каждый в России Боаша обижает
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    Философский Парень
    1443479355
    Такое чувство, что господин Виллаш-Боаш это госпожа, раз плачется из-за каждой пустяковой ситуации
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    Витус Беринг
    1443498227
    Бедный Йорик !
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443499332
    Игрок, получивший красную карточку, обязан покинуть поле. Это-правило футбола. Боаша тоже удалили по определённому ряду правил. В чём претензии?
    Ответить
    Диктор
    1443505821
    Не уважение к нему проявили-так его,уважение сначала заслужить надо.
    Ответить
    plehanov6
    1443505995
    Вот сволочи, взяли и обидели хорошего мальчика...
    Ответить
    neveldomha
    1443509300
    А если протокол матча никто не подпишет, тогда тренеру можно на следующий матч не приходить? Уверен, что руководство Спартака это сделало специально. Это жалкая гнилая свинячья месть. Выиграй Спартак и уверен, что эти чопдэбилы не обратили бы на АВБ никакого внимания. А так, повели себя как обиженные дети.
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    sir_Alex
    1443514785
    Теперь охранники виноваты. Кто следующий?
    Ответить
    vyacheslaff
    1443515227
    обидели девочку
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    ologreds
    1694997085
    numo443782
    Ответить
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