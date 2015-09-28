Виллаш-Боаш: «Охранники проявили неуважение»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал инцидент, произошедший после матча со «Спартаком» (2:2). Напомним, что охрана «Открытие Арены» отказалась пустить португальца в раздевалку «Зенита». Наставник считает это проявлением неуважения.

«Там были охранники, которые хорошо проинформированы об этой ситуации. Для меня это вопрос неуважения. Но я понимаю всю подоплеку противостояния со «Спартаком», понятно, откуда охранники знали, что и как делать. Это, конечно, нонсенс, но я понимаю, что это урок, и из него нужно сделать выводы», – сказал по этому поводу Виллаш-Боаш.

Также тренер прокомментировал заявление РФС о том, что охрана поступила по правилам.

«По правилам тренер может зайти в раздевалку только после того, как подписан протокол матча. Любопытно, что все сейчас говорят о правилах, пытаются показать себя большими знатоками правил, как будто бы сами их всегда соблюдают».