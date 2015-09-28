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    • Виллаш-Боаш пытался силой прорваться в раздевалку «Зенита» после матча со «Спартаком»

    Виллаш-Боаш пытался силой прорваться в раздевалку «Зенита» после матча со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пытался проникнуть в подтрибунное помещение «Открытие Арены» после матча со «Спартаком» (2:2).

    Сообщается, что охрана отказалась пускать португальца, после чего тот попытался силой оттеснить охранника, однако секьюрити напор Виллаш-Боаша выдержал. Затем наставник призвал на помощью сотрудников «Зенита», однако и после этого убедить охрану не удалось: работники «Открытие Арены» только разводили руками и посмеивались.

    Напомним, что Андре Виллаш-Боаш отбывает шестиматчевую дисквалификацию.

    Источник: Life

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    28.09.2015 19:21
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    Комментарии (11)
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    Barcelonec003
    1443459341
    Физрук
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443459525
    Там плевались и пытались драться! Тренер хотел поучаствовать, не пустили...
    Ответить
    azar800
    1443463852
    шел навалять люлей Лодыркину
    Ответить
    Taps
    1443466266
    Управление командой почти потеряно. Скоро Миллер примет меры.
    Ответить
    андрей андреев
    1443466509
    Зенит в ..опе- Ростов в лиге чемпионов. Эх,денег нет-будем играть за идею
    Ответить
    n272nm
    1443469063
    Свиньи зря это сделали. Я не удивлюсь теперь, если на их розовые задницы найдутся приключения на Петровском.
    Ответить
    neveldomha
    1443508735
    А какое отношение дисквалификация имеет на ситуацию после окончания матча. Необходимо подавать протест на этот свинячий беспредел.
    Ответить
    plusnindimon
    1443519285
    "Виллаш-Боаш пытался силой..." что за школьников в редакцию понабрали?)
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    3eмлянин
    1443585168
    ААААА Ха Ха Ха :~))
    Ответить
    ologreds
    1694997085
    numo443766
    Ответить
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