Виллаш-Боаш пытался силой прорваться в раздевалку «Зенита» после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пытался проникнуть в подтрибунное помещение «Открытие Арены» после матча со «Спартаком» (2:2).

Сообщается, что охрана отказалась пускать португальца, после чего тот попытался силой оттеснить охранника, однако секьюрити напор Виллаш-Боаша выдержал. Затем наставник призвал на помощью сотрудников «Зенита», однако и после этого убедить охрану не удалось: работники «Открытие Арены» только разводили руками и посмеивались.

Напомним, что Андре Виллаш-Боаш отбывает шестиматчевую дисквалификацию.