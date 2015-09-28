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    Мостовой: «Дзюба провел очень слабую игру со «Спартаком»

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Зенита Артема Дзюбы в матче против «Спартака« (2:2).

    «Про зарплату я не хочу говорить, потому что мы хорошо знаем, как у нас в стране зарплаты получают — один мяч забил, и месяцами ходишь рассказываешь, какой ты великий. А по игре соглашусь с Федуном: Дзюба в первом тайме раза три мяча коснулся. Во втором тайме, возможно, коснулся чуть побольше, правда, из них раз семь мяч потерял после этих касаний. Очень слабая игра, несмотря на важный гол. То, что Артем опять наговорил после игры про то, как его гнобили в «Спартаке», — это его личное дело, поэтому пусть говорит что хочет. Но по игре очень слабо выглядел», – считает Мостовой.

    Источник: Известия

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    28.09.2015 09:00
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    Комментарии (8)
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    Алекc
    1443427751
    Игрочишка! Что тут скажешь)))
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    n272nm
    1443430178
    Я понимаю, что свинкам тяжело говорить о Дзюбе в положительном ключе, но совесть нужно иметь. Во-первых, Дзюба имел три момента. Один раз забил, но перед этим Данни оказался в офсайде. Второй раз он имел момент, который не использовал благодаря Реброву и том, что защитник держал его руками за футболку, помешав сыграть быстрее. Третий момент собственно гол. И разок он еще выдал пас Халку выводя его один на один с Ребровым. Мне, как болельщику Зенита, может казаться сие недостаточным, однако используй Дзюба на один момент больше и Зенит победил бы. Что касается разговоров Дзюбы о Спартаке, то свиньям нужно Артема в попку целовать. Потому что Дзюба мог бы рассказать правду, которая совсем не понравилась бы болельщикам Спартака. Тут ведь как, разок в Спартаке нажрались бромантана потом сие выплыло, причем всей правды мы так и не узнали. Калиниченко с Ващуком давали подробное интервью, но с точно таким же эффектом. Типа облили грязью "великий клуп". Вся свинячья когорта, начиная с Симоняна и заканчивая последней уборщицей с пеной у рта доказывала, что свинарник - бриллиант чистейшей воды и никаких бромантанов в нем быть не могло. Так же и Мостовой сегодня.
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    ologreds
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