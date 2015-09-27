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    У Акинфеева ушиб колена

    Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что у голкипера армейцев Игоря Акинфеева диагностирован ушиб в области коленного сустава.

    – У него диагностирован ушиб в области коленного сустава. В перерыве матча с «Локомотивом» мы наложили ему повязку, он доиграл второй тайм. После встречи ему оказали медицинскую помощь. На понедельник намечено контрольное обследование, после которого можно будет сделать окончательные выводы о повреждении.

    – Кости не задеты?

    – Никакого перелома нет. В любом случае, будем тщательно обследовать Игоря.

    – По предварительным прогнозам, каковы сроки восстановления голкипера?

    – Пока я могу сказать, что Игорь несколько дней будет работать индивидуально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 22:16
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1443386426
    Будет обидно, если Игорь не сыграет, а мы в итоге от ПСВ не пропустим.
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    sir_Alex
    1443411422
    Здоровья его колену
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    ologreds
    1694997090
    numo443689
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