Веденеев: «Игра Дзюбы не соответствует уровню «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев после матча десятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2) заявил, что игра форварда Артема Дзюбы не соответствует уровню команды, которая претендует на позицию лидера.

«Наверное, гол Дзюбы в ворота «Спартака» как-то смягчит отношение к нему. Но его игра совершенно не соответствует уровню команды, которая борется за высокие места. Очень много атак «Зенит» проводит и не имеет продолжения только потому, что центрфорвард или просто неподвижен, или двигается не в том направлении, в котором нужно. Единственное, что он хорошо делает, это прикрывает мяч корпусом в штрафной площадке. В большей части атак партнеры на него рассчитывают, а он не оправдывает их ожиданий.

В момент гола Дзюбы не было Сальваторе Боккетти на поле, ему оказывали помощь. Своими перемещениями никаких сложностей Дзюба обороне «Спартака» не создавал. Матч получился очень тяжелым, потому что не только Дзюба, но и еще ряд игроков находятся не в лучшей форме: очень сложно сейчас «Зениту» обороняться, потому что центральные хавбеки очень плохо играют в отборе. Команда играет отрезками, а гол Дзюбы в конце матча – как чудо. У «Зенита» сейчас нет внутренней энергии даже на финальный штурм, поэтому гол Дзюбы словно чудо», – сказал Веденеев.