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    Веденеев: «Игра Дзюбы не соответствует уровню «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев после матча десятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2) заявил, что игра форварда Артема Дзюбы не соответствует уровню команды, которая претендует на позицию лидера.

    «Наверное, гол Дзюбы в ворота «Спартака» как-то смягчит отношение к нему. Но его игра совершенно не соответствует уровню команды, которая борется за высокие места. Очень много атак «Зенит» проводит и не имеет продолжения только потому, что центрфорвард или просто неподвижен, или двигается не в том направлении, в котором нужно. Единственное, что он хорошо делает, это прикрывает мяч корпусом в штрафной площадке. В большей части атак партнеры на него рассчитывают, а он не оправдывает их ожиданий.

    В момент гола Дзюбы не было Сальваторе Боккетти на поле, ему оказывали помощь. Своими перемещениями никаких сложностей Дзюба обороне «Спартака» не создавал. Матч получился очень тяжелым, потому что не только Дзюба, но и еще ряд игроков находятся не в лучшей форме: очень сложно сейчас «Зениту» обороняться, потому что центральные хавбеки очень плохо играют в отборе. Команда играет отрезками, а гол Дзюбы в конце матча – как чудо. У «Зенита» сейчас нет внутренней энергии даже на финальный штурм, поэтому гол Дзюбы словно чудо», – сказал Веденеев.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 10:23
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    Комментарии (9)
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    Viktor26
    1443345510
    Господи,да когда же Зенит купит нормального нападающего,быстрого,юркого,те
    хничного а не эти брёвна как Рондон и Дзюба,забивают только за счёт хорошей игры партнёров когда мяч один в один им выкатывают.
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    alp
    1443345682
    А вот Саня хоть и не попадал в ворота, но оборону просто рвал и был тем полезен. Дзюба тяжелый неповоротливый и абсолютно бесполезный в быстрых атаках Зенита.
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    Диктор
    1443346259
    Хоть и слова бывшего зенитовца-но как в точку попал.
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    Костянfriend
    1443346689
    С этим Дзюбой авантюра какая-то. Темная история. Когда-нибудь мы узнаем - какого хрена Дзюбу в Зенит купили.
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    Вомбат
    1443361031
    А партнеры по атаке - разве все они намного лучше Дзюбы? Правильнее было бы написать, что игра Зенита в атаке не соответствует амбициям команды. Лучше бы Веденеев спросил зачем купили Юсупова.
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1443361333
    СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ....САША КЕРЖАКОВ НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ....ХОТЯ ЗЕНИТУ НУЖЕН НАП. НА ПЕРСПЕКТИВУ
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    neveldomha
    1443424718
    А где же был супер полузащитник Шатов? А чем занимался весь матч гениальный Данни?
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    ologreds
    1694997093
    numo443628
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