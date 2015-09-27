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    • Ван Гаал: «В Англии игроки словно участвуют в крысиных бегах»

    Ван Гаал: «В Англии игроки словно участвуют в крысиных бегах»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал пожаловался на сложность английского чемпионата, считая это одной из причин неудачного выступления клубов из АПЛ в еврокубках.

    «АПЛ — очень сложный чемпионат. Здесь нет проходных матчей, надо выкладываться каждую неделю. Именно в этом заключается разница между клубами АПЛ и командами из других лиг. Игроки словно участвуют в крысиных бегах. Играть три матча за семь дней очень тяжело, футболисты устают. Поэтому нужно проводить ротацию. Этим я сейчас и занимаюсь», – заявил ван Гаал.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2015 10:09
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