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    • Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»

    Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»

    Клаус Штелкер, бывший консультант президента ФИФА Зеппа Блаттера заявил, что тот не покинет досрочно свой пост. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. В субботу Guardian сообщил, что комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении чиновника.
    «Досрочный уход не обсуждается. Президент остается президентом. У Блаттера нет поводов для малейшего беспокойства. Он находится в хорошем настроении», – цитирует Штелкера Aargauer Zeitung.
    Глава ФИФА подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков президенту УЕФА Мишелю Платини, который в свою очередь объяснил, что данная выплата была произведена по контракту.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 09:59
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    Комментарии (2)
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    grihakr
    1443346659
    походу зеппа кто-то влиятельный поддерживать стал
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    ologreds
    1694997093
    numo443625
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