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    • Онлайн-трансляция «Крылья Советов» – «Динамо» начнется в 13:30

    Онлайн-трансляция «Крылья Советов» – «Динамо» начнется в 13:30

    «Крылья Советов» и «Динамо« являются соседями по турнирной таблице, набрав по 13 очков, и находятся в группе команд, претендующих на участие в еврокубках. Москвичи и самарцы на этой неделе успешно съездили в провинцию, где победно завершили матчи на Кубок России, и с хорошим настроением готовятся к очному противостоянию.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 12:36
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