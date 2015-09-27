Симонян: «Счет по игре, но хотелось видеть победу«Спартака»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что ничья была закономерным итогом матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Счет по игре. Дзюба? Артем забил, оправдал свое появление на поле. Сегодня он в футболке «Зенита», его обязанность играть и забивать за питерцев. Горько, что «Спартак» не удержал победу. Хотелось видеть выигрыш красно-белых.

Что бы ни говорили о «Спартаке», но посмотрите – на игре ЦСКА – «Локомотив» трибуны были заполнены наполовину. А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к «Спартаку». Низкий поклон им, они всегда были нашим двенадцатым игроком», – сказал Симонян.