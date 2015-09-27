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    • Симонян: «Счет по игре, но хотелось видеть победу«Спартака»

    Симонян: «Счет по игре, но хотелось видеть победу«Спартака»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что ничья была закономерным итогом матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

    «Счет по игре. Дзюба? Артем забил, оправдал свое появление на поле. Сегодня он в футболке «Зенита», его обязанность играть и забивать за питерцев. Горько, что «Спартак» не удержал победу. Хотелось видеть выигрыш красно-белых.

    Что бы ни говорили о «Спартаке», но посмотрите – на игре ЦСКА – «Локомотив» трибуны были заполнены наполовину. А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к «Спартаку». Низкий поклон им, они всегда были нашим двенадцатым игроком», – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 06:20
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    Комментарии (6)
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    Диктор
    1443333820
    Счет не по игре.Назначь судья пенальти за игру (осознанную) в штрафной-и счет был бы 3-1 и не факт что бомжи сумели бы два мяча отыграть.
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    n272nm
    1443342083
    "А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к "Спартаку". (С) Может все же потому, что Зенит приезжал, нет?! :)))
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    Smekaev
    1443348110
    Нет
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    neveldomha
    1443424352
    Интересно эта любовь распостранится на матчи с Уфой, Мордовией и другими клубами из второго десятка?
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    ologreds
    1694997095
    numo443608
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