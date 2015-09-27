Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Директор по безопасности РФПЛ: «Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво, но это нереально искоренить»

    Директор по безопасности РФПЛ: «Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво, но это нереально искоренить»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков на матче десятого тура РФПЛ «Спартак««Зенит» (2:2).

    «В принципе для такого матча безопасность была обеспечена. Есть вещи, которые очень сложно исключить. Да, мы их предугадываем, но, к сожалению, пока не можем искоренить полностью. Мы можем только минимизировать это. Но я, если честно, сидел в углу и много мата не слышал. В целом в плане безопасности все прошло хорошо. Скандирования в адрес Дзюбы, конечно, это некрасиво. Но это предугадывалось, а что мы можем сделать? Это нереально искоренить» – сказал Мейтин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 06:10
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Диктор
    1443333719
    Названия статьи должно звучать так - Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво -но правда есть правда.
    Ответить
    n272nm
    1443342483
    Я, собственно говоря, спокойно отношусь к таким событиям и не вижу в них ничего страшного. Футбол - не театр, поэтому скандирования в адрес Дзюбы - часть футбола. Но я все же очень хочу отметить, что существует разница и двойные стандарты. Был бы Дзюба негром - сейчас визг стоял бы до небес.
    Ответить
    ologreds
    1694997095
    numo443607
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+