Дзюба: «Есть справедливость в жизни»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Спартака», за который он ранее выступал, в матче десятого тура РФПЛ. Мяч Дзюбы лишил «Спартак» победы в этой игре.

«У меня все внутри перевернулось 15 раз. Я так этого хотел. Справедливость в этой жизни есть, и я этому очень рад. Конечно же, это не победа, но по такой игре, наверное, «Спартак» тоже не хотел проигрывать. Хороший матч. Для меня это была просто проверка – не каждому пожелаешь такое пройти, но я знал, к чему это приведет, что скоро это будет, но когда этот «день икс» настал, трудно было справиться с этим состоянием», – говорит Дзюба.

По словам футболиста, он волновался перед матчем.

«Уснул где-то в пять утра, думая, что, как и чего. Очень счастлив, что прошел эту проверку. Думаю, в будущем только сильнее буду, без провалов в матчах, скажем так. Тяжелая игра – мы постоянно отыгрываемся, и нас это немножко напрягает».