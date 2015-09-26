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    Дзюба: «Фанаты не знают всей правды»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны фанатов «Спартака», за который футболист выступал ранее. Во время матча между этими командами болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу.

    «На оскорбления трибун я реагировал вообще спокойно. Мне по барабану. Они не знают всей правды. Придет время, и когда-нибудь я обо всем скажу. Это не то чтобы стадное отношение… Они кричат, не до конца зная всю ситуацию. Я их не осуждаю, ни на кого не злюсь. Воспринимаю это как должное», – рассказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 22:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1443295047
    Ситуация такова,что ты ушел за титулами, вот и все,и тебе все равно с какой командой их добиваться
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    LOKOShamilLOKO
    1443296090
    Он конечно тот еше на язык и говорит не красиво . Но пришел играть играет забивает . А говорить горазд каждый но история покажет в итоге не фразы а победы
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    AlexKane
    1443316262
    Через сколько лет узнаем всю правду?хртя оно и так примерно поняхотя
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    slavikil
    1443318823
    проституток покупай)))
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    Диктор
    1443333518
    Да нам и не надо-для нас ты иу-да убежавший в трудный для команды момент ,к принципиальному сопернику.А результативность просто на высоте 2 гола в 10 турах-супер форвард .
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    ologreds
    1694997095
    numo443588
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