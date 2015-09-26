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    • Аленичев: «Врачи не должны перевязывать голову две-три минуты»

    Аленичев: «Врачи не должны перевязывать голову две-три минуты»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал один из эпизодов матча РФПЛ против «Зенита» (2:2), когда врачи москвичей долго оказывали помощь Боккетти. Аленичев не собирается следовать примеру Жозе Моуринью, который после аналогичного случая отстранил врача «Челси» от работы.

    «Увольнять никого не собираюсь, но считаю, что если игроки профессионально выступают на поле, то и другие сотрудники должны более профессионально исполнять свои обязанности, а не перевязывать голову две-три минуты», – считает Аленичев.

    Источник: Sports.ru

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    26.09.2015 21:50
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    Комментарии (4)
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    n272nm
    1443294305
    Идиот! Перхуну, помницо, никто голову не перевязывал.
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    BykAs
    1443333144
    Дима ! епт, ты голову с попой не путай- это не бокс, дай человеку прийти в себя!
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    neveldomha
    1443423721
    Скотчем надо было. За 30 секунд и на весь сезон, пока не отвалится.
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    ologreds
    1694997095
    numo443586
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