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    Мутко поддержал введение видеоповторов

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко высказался в поддержку введения видеоповторов. По его мнению, это облегчит работу судей.

    «Недавно был пенальти, где видно, что футболист падает на линии штрафной. Почему на минуту не остановить и не посмотреть повтор? Почему не использовать такие системы? Нужно думать в сторону технических средств, ничего здесь страшного нет. Зато команды и тренеры будут уверены в судье. Того же помощника арбитра можно попросить посмотреть, ведь где-то человек может в динамике и не увидеть момент», – говорит Мутко.

    При этом чиновник отказался комментировать работу судей на матче десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив» (1:1).

    «Что касается игры между ЦСКА и «Локомотивом», не мне давать оценку работе судей. Не хотелось бы накалять страсти. Но меня тревожит то, что авторитет у арбитров очень низкий. Не говорю о болельщиках, они всю жизнь это скандируют, не очень любят судей. Но вот у участников матча ситуация запредельная, это поведение никуда не годится. У судьи должен быть авторитет».

    Источник: ТАСС

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    26.09.2015 19:22
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    EVM
    1443298733
    Я тоже поддерживаю. Только видео повторы должны быть в разумных пределах, а не все подряд просматривать.
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    nemolod
    1443301566
    Давно пора,тем более раз ЧМ собираемся проводить,то должны просто быть первыми! Видеоповторы снимут практически все спорные моменты в игре,особенно нарушения в штрафной,назначение пенальти,,офсайдов,а также показ красных и желтых карточек! Арбитры станут более объективными,,а игроки будут понимать,что ничего скрыть не удастся!
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    ologreds
    1694997096
    numo443572
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