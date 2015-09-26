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    • Бабаев: «Надо отдать должное «Локомотиву» – оборонялись всей командой»

    Бабаев: «Надо отдать должное «Локомотиву» – оборонялись всей командой»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своими впечатлениями после матча против «Локомотива» (1:1).

    «В первом тайме у нас вообще мало что получалось, во втором перехватили инициативу. Не сказать, что создали очень много голевых моментов, но подходы опасные были, прострелы. Надо отдать должное «Локомотиву»: он сегодня здорово оборонялся, практически всей командой. Наверное, тут еще и усталость накопилась. Обидно, что потеряли два очка, но не так, наверное, обидно, как после матча с «Зенитом», – заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 17:03
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    Комментарии (11)
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    Serjinho
    1443277366
    убогая конюшня жалуется на свой же стиль игры. кек
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    mаestro
    1443278075
    отскочили в первом тайме
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    footballforeverNN
    1443278424
    Чудак вообще ох****евший
    Ответить
    Killofwrath
    1443279201
    Да вы в первом тайме должны были лететb, а так в итоге судbя дал вам пенку халявную, хотb обратную дал.. а то слишком подозрителbНо было бы... Во втором тайме толком ничего не создали.. а еще несет тут че то
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    Антибиотик
    1443281346
    Ага, а когда вас Локо просил матч на сутки перенести- не согласились! А между тем Локомотив всегда шел вам на уступки. Теперь я надеюсь и вы хрен что получите в этом плане!
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    CSKA-39-
    1443291928
    Автобус имени Черевченко!
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    ologreds
    1694997096
    numo443561
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