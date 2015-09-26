Видеотрансляция матча «Ньюкасл» – «Челси» – на «Бомбардире»

«Челси», неудачно стартовав в чемпионате, в прошлом туре немного поправил свое положение, со скандалом обыграв «Арсенал». Сегодня «аристократы» отправляются на выезд к «Ньюкаслу», который начал сезон еще хуже, заняв место в подвале турнирной таблицы АПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив». Комментатор – Влад Журин. Начало в 19:30, не пропустите!