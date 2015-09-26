РФПЛ. ЦСКА и «Локомотив» поделили очки

Московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 10-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме.

Открыли счет армейцы - Сейду Думбия реализовал пенальти. Железнодорожники ответили ударом с «точки» Умара Ниассе.

Турнирная таблица Премьер-лиги

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

ЦСКА (Москва) ― Локомотив (Москва) ― 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 ― Думбия, 15 (с пенальти); 1:1 ― Ниассе, 21 (с пенальти) .

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 84), Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Еременко, 73), Думбия.

Локомотив: Гильерме, Денисов (Лошагов, 74), Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Касаев (Майкон, 77), Тарасов, Ндинга, Коломойцев, Самедов, Ниассе (Михалик, 84).

Предупреждения: Дзагоев, 35; Денисов, 57; Чорлука, 64, 81; Тошич, 79.

Удаление: Чорлука, 81.

Судья: Сергей Карасев (Москва).