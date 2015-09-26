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    РФПЛ. ЦСКА и «Локомотив» поделили очки

    Московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 10-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме.

    Открыли счет армейцы - Сейду Думбия реализовал пенальти. Железнодорожники ответили ударом с «точки» Умара Ниассе.

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

    ЦСКА (Москва) ― Локомотив (Москва) ― 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 ― Думбия, 15 (с пенальти); 1:1 ― Ниассе, 21 (с пенальти) .

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 84), Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Еременко, 73), Думбия.

    Локомотив: Гильерме, Денисов (Лошагов, 74), Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Касаев (Майкон, 77), Тарасов, Ндинга, Коломойцев, Самедов, Ниассе (Михалик, 84).

    Предупреждения: Дзагоев, 35; Денисов, 57; Чорлука, 64, 81; Тошич, 79.
    Удаление: Чорлука, 81.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 15:56
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    Комментарии (21)
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    CSKA №1
    1443273386
    Равная игра!!!Но,пенали левые,вероятнее было бы 0:0!Объективно
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    vest01
    1443275232
    ИГРА БЫЛА РАВНОЙ НУ ЧУТЬ ЦСКА В ДВИЖЕНИИ ПРИВОСХОДИЛ
    Ответить
    footballforeverNN
    1443278354
    По моему Карась был лучшим, как бы не было это грустно)))
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    Ubuntu
    1443278640
    Карасёв как обычно чудит. Ни одного ни второго пенальти не должно было и близко быть.
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    KosSidFCZP
    1443279521
    ну чё?мудни цсковские-ааааааааааааааааахах
    ахахахахахахахахах
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    Антибиотик
    1443280460
    Судья сволочь редкостная, обидно за Чорлуку, Вернблум так же отреагировал, но ему карточку не дали. Да и вообще судью на такой матч нужно профессионального ставить. Возможно правильная практика раньше была о назначении иностранных арбитров на принципиальные матчи.
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    Добрый Бобер
    1443280859
    Кони вообще не стесняются - в каждом матче либо пеналь, либо удаление в их пользу. Дерби только провели нормально. В матче с "Мордовией" тоже, наверно, планировали нормально поиграть, да Фернандес начудил, пришлось судье уравнивать шансы.
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    Сармат Ростов
    1443281366
    Ожидал от игры большего... Средний матч с небольшими претензиями к судейство...
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    tims
    1443281679
    Ни одна из команд, к сожалению, на победу не наиграла. Точнее - никто по игре не заслужил победы. Команды друг друга опасались. Ну я понимаю такой подход к ЦСКА со стороны "Локо". Но почему армейцы не прибавили, даже оставшись в большинстве, не понятно. 10 минут более чем достаточно хотя бы для одного гола. Судейство слабое. Ошибки Карасёва были в обе стороны. А вот с удалением Чорлуки согласен. Хамство игрока по отношению к судье надо пресекать жёстко... Жаль, что ЦСКА потерял очки. Что касается "Локо", то лично мне представляется, что в группе лидеров паровоз ненадолго...
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    ologreds
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