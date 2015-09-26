АПЛ. «Арсенал» разгромил «Лестер», «МЮ» вышел в лидеры и другие результаты

В Англии завершились еще шесть матчей 7-го тура Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Сандерленд» и вышел в лидеры турнирной таблицы АПЛ.

Еще одной разгромной победы добыл «Арсенал», забив пять мячей в ворота «Лестера» на выезде. «Ливерпуль» прервал свою серию неудач, обыграв «Астон Виллу».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур

Лестер ― Арсенал ― 2:5 (1:2)

Голы: 1:0 ― Варди, 13; 1:1 ― Уолкотт, 18; 1:2 ― Санчес, 33; 1:3 ― Санчес, 57; 1:4 ― Санчес, 81; 2:4 ― Варди, 89; 2:5 ― Жиру, 93.

Ливерпуль ― Астон Вилла ― 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 ― Милнер, 2; 2:0 ― Старридж, 59; 2:1 ― Гестед, 66; 3:1 ― Старридж, 67; 3:2 ― Гестед, 71.

Манчестер Юнайтед ― Сандерленд ― 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 ― Депай, 45; 2:0 ― Руни, 46; 3:0 ― Мата, 90.

Саутгемптон ― Суонси ― 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 ― ван Дейк, 11; 2:0 ― Тадич, 54; 3:0 ― Мане, 61; 3:1 ― Сигурдссон, 83.

Сток Сити ― Борнмут ― 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 ― Уолтерс, 32; 1:1 ― Гослинг, 76; 2:1 ― Диуф, 83.

Вест Хэм ― Норвич ― 1:1 (2:2)

Голы: 0:1 ― Брэйди, 9; 1:1 ― Сахо, 33; 1:2 ― Редмонд, 83; 2:2 ― Куяте, 93.