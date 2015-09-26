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    Ловчев: «Сегодня Дзюба должен ответить за слова»

    Эксперт Евгений Ловчев считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче десятого тура РФПЛ против «Спартака» может доказать руководителям столичного клуба ошибочность решения не продлевать с ним контраткт.

    «Матч, в котором Артем должен ответить за свои слова. Понимаю, когда он заводится и говорит жестко о «Спартаке», обида сильна. Я когда ушел из «Спартака» и играли на Кубок, после победы подошел к скамейке, где сидел Бесков, и высказал все. Теперь, конечно, понимаю, что тогда так делать не стоило. Сам Артем игру команды не ведет, он не определяющий в «Зените», ему важно, чтобы было много мяча в штрафной, чтобы были подачи-прострелы. Отойти в центр, принять-протащить и ударить он не сможет так, как мог Вагнер. И как ни странно, быть обслугой может Халк. Но будет ли бразилец в этом помогать? Судя по тому, что он говорит и что мы видим в отрезки на тренировках, отношения внутри команды хорошие – и Халк может помочь.

    Матч сложный для Артема, но я не склонен тут говорить о взорванных мостах. Перестаньте. Аленичев возвращается после интервью, которое, казалось, все перечеркнуло, Широков возвращается из аренды после обмена мнениями с владельцем. Будет шанс – и Артем вернется», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2015 08:35
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dzvinka
    1443248903
    Дзюбинье покажет себя чтоли?
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    sochi-2013
    1443250053
    За Артема, но .......против Зенита.)))
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    andr2112
    1443254363
    Пусть Спартак готовится)))
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1443256695
    Кто-нибудь воспринимает Ловчева всерьез? Сколько слышал его мнение, постоянно что-то неадекватное!
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1443257432
    спортаг зенит 2:7
    Ответить
    Роман_111
    1443262812
    Заруба намечается знатная.
    Ответить
    Taps
    1443263878
    Федун по итогам матча с горя напьётся и все же продаст клуб.
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443265362
    Так уж получилось, что у болел ЦСКА сегодня самый валидольный день в сезоне: понятно дело, будут болеть за своих, но и за Спартак! Сегодняшние игры могут Всё расставить по своим местам!!! Или же наоборот, Всё запутать...
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    ologreds
    1694997100
    numo443518
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