Ловчев: «Сегодня Дзюба должен ответить за слова»

Эксперт Евгений Ловчев считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче десятого тура РФПЛ против «Спартака» может доказать руководителям столичного клуба ошибочность решения не продлевать с ним контраткт.

«Матч, в котором Артем должен ответить за свои слова. Понимаю, когда он заводится и говорит жестко о «Спартаке», обида сильна. Я когда ушел из «Спартака» и играли на Кубок, после победы подошел к скамейке, где сидел Бесков, и высказал все. Теперь, конечно, понимаю, что тогда так делать не стоило. Сам Артем игру команды не ведет, он не определяющий в «Зените», ему важно, чтобы было много мяча в штрафной, чтобы были подачи-прострелы. Отойти в центр, принять-протащить и ударить он не сможет так, как мог Вагнер. И как ни странно, быть обслугой может Халк. Но будет ли бразилец в этом помогать? Судя по тому, что он говорит и что мы видим в отрезки на тренировках, отношения внутри команды хорошие – и Халк может помочь.

Матч сложный для Артема, но я не склонен тут говорить о взорванных мостах. Перестаньте. Аленичев возвращается после интервью, которое, казалось, все перечеркнуло, Широков возвращается из аренды после обмена мнениями с владельцем. Будет шанс – и Артем вернется», – считает Ловчев.