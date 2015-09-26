Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» – на «Бомбардире»

«Спартак» и «Зенит» неудачно сыграли в последнем туре чемпионата и находятся в долгу перед своими болельщиками.Однако успех в предстоящей встрече поможет соперникам не только поправить свое турнирное положение, но и частично восстановить пошатнувшееся реноме.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Зенит» Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!