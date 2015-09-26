Бубнов: «ЦСКА с трудом, но обыграет «Локомотив»

Эксперт Александр Бубнов считает, что в матче десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив« соперники будут играть от обороны и ставит на минимальную победу хозяев.

«Не согласен с букмекерами, которые отдают однозначное предпочтение ЦСКА. «Локомотив» сейчас играет в силовой, достаточно жесткий футбол. Команда хорошо организована, в ее составе в основном опытные игроки. Многие футболисты «Локо» неплохо оснащены физически и технически. ЦСКА легко не будет.

Но группа атаки у «Локомотива» все же не показывала такой яркой игры, как ЦСКА. Они часто вымучивали победы, порой и на «стандартах». Армейцы же более результативы. Видно, что команде нравится забивать, что игроки поймали кураж. Поэтому в матче с участием этих команд я поставил на победу армейцев 1:0, хотя «Локомотив» вполне может и упереться. Мне кажется, соперники будут действовать очень осторожно, от обороны, особенно в первом тайме. А игра в защите у обоих соперников налажена.

У железнодорожников отметил бы и главного тренера. На мой взгляд, Игорь Черевченко правильно и объективно анализирует то, что происходит на поле, все грамотно объясняет после матчей. И думаю, ему все же вполне по силам обыграть Леонида Слуцкого. Все потому, что у Черевченко очень неплохая школа. Хотя какие-то серьезные выводы о нем все равно можно будет делать только по итогам сезона. Но в «Локомотиве» в целом хороший тренерский штаб. Мало кто мог ожидать от команды таких результатов за первые девять туров. И мне кажется, это еще не максимум железнодорожников. У них есть все предпосылки для того, чтобы прибавлять. И у «Локо» очень хорошие шансы, особенно если удастся обыграть ЦСКА», – считает Бубнов.