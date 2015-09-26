Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бубнов: «ЦСКА с трудом, но обыграет «Локомотив»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что в матче десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив« соперники будут играть от обороны и ставит на минимальную победу хозяев.

    «Не согласен с букмекерами, которые отдают однозначное предпочтение ЦСКА. «Локомотив» сейчас играет в силовой, достаточно жесткий футбол. Команда хорошо организована, в ее составе в основном опытные игроки. Многие футболисты «Локо» неплохо оснащены физически и технически. ЦСКА легко не будет.

    Но группа атаки у «Локомотива» все же не показывала такой яркой игры, как ЦСКА. Они часто вымучивали победы, порой и на «стандартах». Армейцы же более результативы. Видно, что команде нравится забивать, что игроки поймали кураж. Поэтому в матче с участием этих команд я поставил на победу армейцев 1:0, хотя «Локомотив» вполне может и упереться. Мне кажется, соперники будут действовать очень осторожно, от обороны, особенно в первом тайме. А игра в защите у обоих соперников налажена.

    У железнодорожников отметил бы и главного тренера. На мой взгляд, Игорь Черевченко правильно и объективно анализирует то, что происходит на поле, все грамотно объясняет после матчей. И думаю, ему все же вполне по силам обыграть Леонида Слуцкого. Все потому, что у Черевченко очень неплохая школа. Хотя какие-то серьезные выводы о нем все равно можно будет делать только по итогам сезона. Но в «Локомотиве» в целом хороший тренерский штаб. Мало кто мог ожидать от команды таких результатов за первые девять туров. И мне кажется, это еще не максимум железнодорожников. У них есть все предпосылки для того, чтобы прибавлять. И у «Локо» очень хорошие шансы, особенно если удастся обыграть ЦСКА», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 07:13
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Костянfriend
    1443247190
    Бубнов: «ЦСКА с трудом, но обыграет «Локомотив» А может и не обыграет.
    Ответить
    ologreds
    1694997100
    numo443511
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+