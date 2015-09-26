Видеотрансляция матча ЦСКА – «Локомотив» – на «Бомбардире»

ЦСКА и «Локомотив» демонстрируют самый качественный футбол в Премьер-лиге и по праву занимают две верхние строчки в турнирной таблице. Железнодорожники в очном противостоянии могут подтвердить серьезность своих претензий на титул и в случае успеха приблизятся к лидеру первенства на расстояние одной победы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!