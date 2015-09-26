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    • Видеотрансляция матча ЦСКА – «Локомотив» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча ЦСКА – «Локомотив» – на «Бомбардире»

    ЦСКА и «Локомотив» демонстрируют самый качественный футбол в Премьер-лиге и по праву занимают две верхние строчки в турнирной таблице. Железнодорожники в очном противостоянии могут подтвердить серьезность своих претензий на титул и в случае успеха приблизятся к лидеру первенства на расстояние одной победы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 13:00
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    Комментарии (3)
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    Алек Македонский
    1443262117
    ЦСКА-Локомотив будет ничейка, думаю 1:1
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    1d2i0m9o8n8
    1443268175
    Ты думал, а Карасев знал. Продал квартиру и поставил на обе забьют в первом тайме!!))))
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    ologreds
    1694997100
    numo443510
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