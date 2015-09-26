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    • Миранчук: «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах»

    Миранчук: «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свое попадание в «Команду Месси», которая состоит из самых перспективных игроков разных стран.

    Членов этой «команды» отбирал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Все они проведут этот сезон в именных бутсах аргентинца.

    «Лучший в мире выбрал меня, чтобы я играл в его бутсах и стал частью команды Месси. Это огромная честь для меня. Все самое интересное только начинается!», – поделился радостью Миранчук на своей странице в одной из социальных сетей.

    Источник: Instagram

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    26.09.2015 00:17
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    Комментарии (3)
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    Smoke Some Weed
    1443220092
    Достойно, поздравляю!
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    footballforeverNN
    1443246550
    Удачи, Леха!
    Ответить
    ologreds
    1694997100
    numo443497
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