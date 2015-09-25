Месси выбрал Миранчука для своей «команды»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук оказался в "Команде Месси" и будет выступать в именных бутсах аргентинца.

Эти бутсы называются Messi 15 и разработаны компанией Аdidas специально для нападающего «Барселоны». Также компания-производитель организовала фан-движение под названием «Команда Месси». В эту «команду» попали десять наиболее перспективных футболистов из разных стран, которых выбрал сам аргентинец. Оказался в этой "команде" и Миранчук.

Все игроки «Команды Месси» будут выступать в именных бутсах во всех турнирах текущего сезона.

В список тех, кого выбрал Лионель Месси, также вошли Максвелл Корне (Франция, "Лион"), Жереми Бога (Франция, арендован из "Челси"), Джеймс Вилсон (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Тимо Вернер (Германия, "Штутгарт"), Гуази Зардес (США, "Лос-Анджелес Гэлакси"), Маркос Лопес (Португалия, "Монако"), Кайри Шелтон (США, "Нью-Йорк Сити").